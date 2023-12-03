Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 2 грудня 2023 року, 17:00.

У матчі 16 туру української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 у домашньому поєдинку проти полтавської Ворскли не зміг скористатись власним швидким голом (1:2).

Команда Юрія Максимова розпочала гру фактично із забитого Лєднєвим м’яча, але згодом "зелено-білі" поступово почали набирати оберти у власних атаках.

Закінчилось це тим, що ще до завершення першого тайму Ворскла не просто відігралась, а й упевнено повела в рахунку, що стало несподіванкою для суперників.

Дніпряни після перерви кілька разів робили спроби штурму чужих воріт, однак полтавці вистояли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дніпро-1 — Ворскла в 16 турі української Прем’єр-ліги-2023/24:

Дніпро-1 — Ворскла 1:2

Голи: Лєднєв, 3 — Челядін, 31, Феліпе, 38

Дніпро-1: Волинець — Адамюк (Пасіч, 61), Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв (Вітіньйо, 73) — Філіппов (Танчик, 61).

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Крупський, Якубу — Скляр, Челядін — Феліпе, Юрченко (Корнієнко, 73), Кане — Степанюк.

Попередження: Гуцуляк — Якубу.