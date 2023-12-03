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Голкіпер Дніпра-1 прокоментував поразку від Ворскли.

Дніпровський Дніпро-1 у рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги в домашньому матчі зазнав поразки від полтавської Ворскли.

Дніпро-1 — Ворскла 1:2 Відео голів і огляд матчу

Воротар СК Євгеній Волинець після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Відчуття не дуже хороші. У нас був гарний початок, але ми, мабуть, самі трохи винні у тому, що гра закінчилась із таким рахунком.

За ходом гри було тяжко щось змінити, тому вже більше в роздягальні робили якісь корективи. І тренери, і гравці між собою поспілкувалися, що треба рятувати матч. У другому таймі була вже зовсім інша картина, але ми не змогли бодай відігратись.

Хто винний у тому, що ми пропускаємо останнім часом? Мабуть я, якщо я пропускаю. Тут немає більше винних.

Звісно, що чотири пропущених голи за дві гри — це дуже багато. Але я хочу похвалити той-таки Чорноморець, котрий добре грає на атаку, і навіть у меншості вони створили для нас проблеми.

Проте, це, звісно, не виправдання. Мабуть, у нас щось трохи зламалось, з’явилися помилки, але попереду ще є гра й ми будемо старатися діяти більш надійно в обороні.

Чи бив я раніше по чужих воротах? Один раз було, але я не забивав. А краще, щоб я до чужого штрафного й не ходив, а ми тільки вигравали.

Зараз важко сказати, у якому настрої ми поїдемо до Житомира, але цей результат говорить про те, що нам треба їхати туди тільки за перемогою. Ми докладемо до цього максимум зусиль, а там вже будемо дивитись, як воно вийде", — заявив український фахівець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гостюватиме в житомирського Полісся.