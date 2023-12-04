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Півзахисник Шахтаря прокоментував перемогу над Металістом 1925.

Напередодні донецький Шахтар у рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав харківський Металіст 1925.

Шахтар — Металіст 1925 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник "гірників" Дмитро Криськів, на рахунку якого гол з пенальті та гольовий пас, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Напевно, Шахтар сьогодні не показав усі 100%, на які здатен. Був дуже поганий перший тайм у нашому виконанні. У перерві тренер видав дуже емоційний спіч, трошки "пройшовся" по нам, дав нові настанови.

Головне, він указав на макеті моменти, які можуть змінити результат, і я вважаю, що в другому таймі ми вийшли та змогли саме ті тренерські настанови втілити в життя і здобути три очки. Це найголовніше.

Усі брали участь: від Дарійо Срна до помічників тренера. Вони вказали на помилки, яких ми припускалися від початку гри: ми дуже погано увійшли в матч, кожен був не на тому місці, де мав бути. Але не хочеться такі подробиці всім розповідати, бо вони в майбутньому можуть нам допомогти.

Справді, гольових нагод багато, однак чомусь ми забиваємо мало. Працюємо на тренуваннях над реалізацією, але не знаю, чому так... Можливо, далі піде. Може, це буде наша стартова точка й у подальших матчах ми зможемо більше забивати та впевненіше здобувати перемоги.

Пенальті? Праворуч дуже добре розіграли комбінацію Зубков і Назарина, я отримав гарний пас від Єгора, підібрав під ліву ногу та міг бити, але вирішив прибрати суперника на замаху й заробив пенальті. Вважаю, пенальті був стовідсотковим.

Як забив? Та не знаю, узяв м’яч, пробив — ось і все. Особливо не думав.

Дійсно, тільки приємні спогади про Металіст 1925, дуже радий був бачити кожного, від футболістів до персоналу. Вони сьогодні дуже заважали нам грати від першого тайму, діяли один в один по всьому полю, було складно насамперед пройти цю оборону.

Мені здалось, відчував це на полі й тренер так сказав, що це була гра до першого гола, а далі нам буде набагато легше. Погано, що ми забили тільки на 59-й хвилині перший м’яч. Якби відзначилися раніше, у першому таймі чи в стартові хвилини, було б набагато простіше.

Є певні неприємні проблеми, що заважають грати, у деяких матчах вони не дозволяють мені викладатися на 100 відсотків, та в нас дуже гарний медичний персонал, який, сподіваюся, допоможе вирішити цю проблему. Поки не можу сказати, що це, але маю надію, найближчим часом, у відпустці я вирішу проблему і все буде добре.

Були й гарні моменти, і погані — останніх було чимало. Дуже багато втратили очок в іграх, які не повинні були відпускати. Тренер нам упродовж тижня казав, що сьогодні починається друге коло й від цього моменту ми повинні від першої до останньої зустрічі грати тільки на перемогу, якщо хочемо бути на вершині таблиці.

План один: команда має бути згуртованою в цей, мабуть, найважливіший відрізок. У нас зараз чудовий колектив, дуже гарна атмосфера, тому ми всі об’єднаємось і працюватимемо на перемогу", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме рівненський Верес.