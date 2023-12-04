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Керманич Металіста 1925 прокоментував поразку від Шахтаря.

Харківський Металіст 1925 напередодні в рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги поступився в протистоянні проти донецького Шахтаря.

Шахтар — Металіст 1925 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Виконувач обов’язків головного тренера "жовто-синіх" Олег Голодюк після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Після кожної гри ми говоримо, що задоволені бажанням та самовіддачею хлопців. Щодо самої гри, лишився, напевно осад, що хлопці могли зіграти значно краще.

Ми планували заміни перед першим пропущеним голом. Не знаю, на 30 секунд не встигли провести їх. Тому що бачили, що деякі хлопці вже втомились і потрібно було освіжити гру. Але не встигли.

Ротація воротарів? Просто звичайне тренерське рішення.

Шахтар Пушича та ван Леувена? Зміни кардинальні. У суперників у складі залишились гравці високого рівня й єдиний епізод вирішив долю матчу", — заявив український фахівець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 гостюватиме в київського Динамо.