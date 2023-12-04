Україна

Керманич Чорноморця прокоментував поразку від ЛНЗ.

Одеський Чорноморець у шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги поступився черкаському ЛНЗ у домашньому протистоянні.

Чорноморець — ЛНЗ 1:3 Відео голів і огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "моряків" Роман Григорчук прокоментував виступ своїх підопічних.

"Суперник захищався великими силами. Це треба відзначити. Нам не вистачало майстерності та гостроти, щоб створювати моменти та забивати голи.

Звичайно, сподівання та надія після голу Штогріна були. Але це найгірший момент у нашому виконанні, коли ми полізли всі вперед і пропустили контратаку. Ми так не мали права вести себе на полі, й у тому наша величезна провина.

У нас небагато людей на лавці запасних. Хотілось би, щоб це було краще. Ми програли гру і зараз я переживаю не найкращий стан. Програвати на своєму стадіоні другу гру поспіль дуже тяжко", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє вдома проти ковалівського Колосу.