Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та львівський Рух.

Луганська Зоря та львівський Рух зіграють у рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Авангард в Ужгороді.

Юрій Коваль, після поразки від бельгійського Гента (1:4), залучив до стартового складу Мишньова та Нагнойного до півзахисту, тоді як Антюх та Алефіренко гратимуть на флангах атаки.

Віталій Пономарьов, на тлі поразки від київського Динамо (0:2), використав із перших хвилин Плюмана в трикутнику в центрі поля, тоді як Карабін та Руніч долучаться до атаки.

Зоря: Сапутін — Батагов, Джордан, Боль — Кирюханцев, Мишньов, Нагнойний, Чурко — Антюх, Герреро, Алефіренко.

Запасні: Турбаєвський, Жилкін, Дришлюк, Данченко, Горбач, Мічін, Жан Клод, Венделл, Бугай.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Плюман, Сапуга, Пастух — Квасниця, Карабін, Руніч.