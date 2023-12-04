Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та львівський Рух.
Фредді Плюман, фото ФК Рух Львів
04 грудня 2023, 12:08
Луганська Зоря та львівський Рух зіграють у рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Авангард в Ужгороді.
Юрій Коваль, після поразки від бельгійського Гента (1:4), залучив до стартового складу Мишньова та Нагнойного до півзахисту, тоді як Антюх та Алефіренко гратимуть на флангах атаки.
Віталій Пономарьов, на тлі поразки від київського Динамо (0:2), використав із перших хвилин Плюмана в трикутнику в центрі поля, тоді як Карабін та Руніч долучаться до атаки.
Зоря: Сапутін — Батагов, Джордан, Боль — Кирюханцев, Мишньов, Нагнойний, Чурко — Антюх, Герреро, Алефіренко.
Запасні: Турбаєвський, Жилкін, Дришлюк, Данченко, Горбач, Мічін, Жан Клод, Венделл, Бугай.
Запасні: Герета, Паньків, Соломон-Отабор, Непейпієв, Лях, Альваренга, Федор, Підгурський, Едсон, Мисик, Довгий, Холод.
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Плюман, Сапуга, Пастух — Квасниця, Карабін, Руніч.
Гра Зоря — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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