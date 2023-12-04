Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 грудня 2023 року, 13:00.

Зоря та Рух не знайшли голів у засніженому Ужгороді.

Команда з Луганська так і залишилась у підвалинах турнірної таблиці, тоді як львів'яни поступово віддаляються від групи лідерів.

У наступному турі луганська Зоря зіграє в гостях у криворізького Кривбасу, а львівський Рух гостюватиме у полтавської Ворскли.

Огляд матчу:

Зоря — Рух 0:0



Зоря: Сапутін — Батагов, Джордан (Данченко, 60), Боль — Кирюханцев, Мишньов, Нагнойний (Бугай, 81), Чурко — Антюх (Горбач, 60), Герреро, Алефіренко (Жан Клод, 81).



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Плюман (Підгурський, 79), Сапуга, Пастух — Квасниця, Карабін (Федор, 69), Руніч (Соломон, 69).



Попередження: Нагнойний, Герреро — Руніч.