Україна

Поєдинок відбудеться завтра, 7 грудня, о 15:00 за київським часом.

Комітет арбітрів УАФ оголосив про призначення суддівської бригади на перенесений матч третього туру української Прем'єр-ліги між київським Динамо та харківським Металістом 1925.

Головним арбітром матчу буде Олександр Омельченко зі Слов'янська, а допомагатимуть йому Євген Данильченко та Дмитро Оганєсян.

Резервний рефері – Дмитро Євтухов. За систему ВАР відповідатиме Юрій Іванов.

Нинішнього сезону Омельченко відпрацював на чотирьох матчах УПЛ та одному в Кубку України. У середньому він показував по шість жовтих карток за гру. За його роботи Динамо поступилося Чорноморцю (2:3), у матчі, де було вилучено Олександра Сироту.

Нагадаємо, матч Динамо — Металіст 1925 відбудеться завтра, 7 грудня, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.