Україна

Інтригуюча заява від керівництва Шахтаря.

Відкриття зимового трансферного вікна не за горами, і донецький Шахтар збирається знову здійснити активну роботу у січні 2024 року.

Принаймні про це свідчить пост футбольного директора "гірників" Дарійо Срна в Instagram, де він опублікував спільне фото з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним з наступним підписом:

"Ми готові до НОВИХ трансферів".

Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус запропонує Шахтарю за трансфер Георгія Судакова близько10-15 мільйонів євро.