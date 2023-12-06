Інтригуюча заява від керівництва Шахтаря.
Дарійо Срна, Getty Images
06 грудня 2023, 21:52
Відкриття зимового трансферного вікна не за горами, і донецький Шахтар збирається знову здійснити активну роботу у січні 2024 року.
Принаймні про це свідчить пост футбольного директора "гірників" Дарійо Срна в Instagram, де він опублікував спільне фото з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним з наступним підписом:
"Ми готові до НОВИХ трансферів".
Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус запропонує Шахтарю за трансфер Георгія Судакова близько10-15 мільйонів євро.