Україна

Хавбек житомирського клубу поділився своїми думками перед грою з Дніпром-1.

Півзахисник житомирського Полісся Аріелсон прокоментував майбутній матч УПЛ проти Дніпра-1.

"Цей тиждень — це завершення осінньої частини сезону і зараз ми працюємо з максимальною концентрацією. Всі хочуть на мажорній ноті закінчити сезон і з хорошим настроєм піти у відпустку.

Маю зазначити, що в цю пору року температура прямо протилежна тій, яку ми зараз бачимо за вікном. Для нас, бразильців завжди непросто адаптуватись в таких умовах. Але я не хочу робити собі якусь знижку на це, а просто стараюсь прикласти максимум зусиль, щоб якомога краще пройти.

Перший матч Полісся проти Дніпра-1 я дивися в якості глядача на трибунах, в матчу на Кубок вже в якості гравця. Що я бачу в цьому супернику: якісна збалансована команда, дуже майстерні гравці, які дуже добре обороняються, розуміють як вчасно вибігати в контратаку. Це сильні сторони, які я бачу, а слабкі їх сторони ми знайдемо під час матчу", — наводить слова Аріелсона прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Полісся – Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 8 грудня, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.