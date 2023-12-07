Україна

Хавбек дніпрян розповів про травму свого партнера по команді.

Півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк прокоментував травму свого партнера по команді Богдана Лєднєва.

"На жаль, це правда. Він зламав ногу на тренуванні. Завжди це дуже неприємно, тому команда засмутилася. Дуже шкода Бодю, адже він почав набирати форму. Він вже мав схожу проблему, тож фактично стався рецидив", — наводить слова Гуцуляка УПЛ ТБ.

За інформацією ЗМІ, Лєднєв отримав перелом малої гомілкової кістки, через що вибув на кілька місяців.

Нинішнього сезону Леднєв провів 20 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі.