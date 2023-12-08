Україна

Наставник "гірників" поділився своїми думками перед грою з Вересом.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував майбутній матч УПЛ проти харківського Металіста 1925.

"Здобули перемогу над Металістом 1925, яка, звичайно, мала для нас велике значення. Усі матчі важливі, але ця перемога була хорошою. Останні кілька днів дуже старанно тренуємося і готові до гри з Вересом.

Як я говорив минулого разу, у чемпіонаті України немає легких матчів. Усі поєдинки складні по-своєму. Тому ми повинні бути сконцентровані на 100 відсотків, щоб показати хороший результат.

Верес також бореться за високе місце в таблиці, тому кожен суперник по-своєму небезпечний. Ми бачили сильні та слабкі сторони опонента і повинні добре застосовувати ці знання. Дуже серйозно ставимося до цього. Рівняни є командою, яка грає у футбол, тому ми маємо бути підготовлені.

Тренуємося на Арені Львів, бо хочемо відчути стадіон, що важливо, а також через наявні умови. Є обігрів поля. Таке місце добре підходить для цієї пори року. Мені подобається проводити тренування з командою на цій арені.

Кадрова ситуація? Майже всі на місці. На жаль, Степаненко дискваліфікований, а інші хлопці готові грати, крім тих, хто вже певний час травмований. У нашій команді є конкуренція, і мені це подобається. Степаненко важливий для нас гравець. Він капітан, чудова людина і футболіст. Тому нам його буде не вистачати. Але на його позиції зіграють інші хлопці. Зрозуміло, я не можу назвати імена, проте, впевнений, що вони виконають своє завдання так, як я б цього хотів.

Для нас дуже важливо добре почати друге коло, як я вже говорив після матчу з Металістом 1925, а це друга гра. Намагаємося вдало стартувати. Попереду ще два поєдинки в першій частині сезону. Важливо добре її завершити й отримати хороші емоції перед грою з Порту", — сказав Пушич в інтерв'ю прес-службі "гірників".

Нагадаємо, матч Шахтар — Верес відбудеться сьогодні, 8 грудня, о 17:0 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.