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Керманич Вересу прокоментував поразку від Шахтаря.

Рівненський Верес напередодні поступився донецькому Шахтарю в рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Верес 2:0 Відео голів і огляд матчу

Головний тренер "червоно-чорних" Сергій Лавриненко після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Ми розуміли, проти кого граємо. Шахтар — дуже потужний суперник. У першому таймі ми дещо побоювалися "гірників", обережно намагалися грати. Але після перерви втрачати було нічого, стали грати більш агресивно. Ми достойно виглядали. Але чемпіон — це чемпіон.

Мені за команду сьогодні не соромно. Я подякував їм за самовіддачу. Сьогодні — це наш рівень. Більше ми поки не можемо, хоча прагнемо до цього.

Перший гол вплинув на гру. Дмитро Криськів віддавав передачу зовсім в іншу зону, а м'яч влетів у ворота. Це прикро. А гол Олександра Зубкова — це майстерність вищого рівня. Це кращий гол туру.

У нас були непогані підходи до воріт, але потрібна реалізація. Нам не вистачило якості лави запасних, щоб посилити гру. Не вистачало швидкості. Ми не мали ким посилити гру, щоб додати саме швидкості на фоні такого суперника. Тому взимку працюватимемо саме над тим, щоб швидких гравців запросити.

Ми лише на початку будівництва команди і попереду ще багато роботи", — заявив український фахівець.

Першим офіційним матчем у наступному році для рівненського Вересу стане домашня гра проти ковалівського Колосу.