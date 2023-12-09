Україна

Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Вересом.

Донецький Шахтар напередодні обіграв рівненський Верес у рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Верес 2:0 Відео голів і огляд матчу

Головний тренер "помаранчево-чорних" Маріно Пушич після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Я вважаю, арбітриня правильно вирішила, не маю особливих претензій. Я думав, гол був, на жаль, його не зараховано. Напевно, зарано зайшли за межу 16 метрів або щось таке. Я не міг чітко бачити цієї ситуації, та зрештою ми повинні поважати рішення судді. На мою думку, усі четверо сьогодні добре попрацювали.

Як я вже говорив своїй команді, у цій частині сезону дуже важливо перемагати, і ми це зробили у двох останніх матчах поспіль. Розпочали другу частину сезону насправді дуже добре, тепер нам потрібно далі здобувати очки. Певні відтинки гри були досить хороші, деякі — нормальні, можливо, потрібно щось покращити.

Загалом, я дуже задоволений цією перемогою. Ми знали, що наші конкуренти зустрінуться один з одним, тож усе залежить від цієї частини сезону, коли суперники грають між собою, а ти повинен перемагати у своєму матчі. І тоді ти піднімаєшся в таблиці, що для нас сьогодні мало велике значення. Це важлива перемога.

Певна річ, що ми сьогодні отримали позитивні емоції. Перемога їх дарує, а я вважаю, що ми заслужили на такий результат, бо могли забити й більше голів. Важливо підходити до наступної гри в Лізі чемпіонів переможцями — це дає тобі новий заряд енергії, позитивної енергії. Ми готові до наступного матчу.

Степаненко повернеться, бо він відбував дискваліфікацію, тож буде готовий до гри з Порту. Конопля щойно відновився, не тренувався з командою. Він їде з нами, але чи зможе грати в основному складі, то велике питання. А Степаненко там буде точно.

Коноплі, мабуть, потрібно більше часу, але днями побачимо, як покращується його форма і чи буде змога залучити його в цій грі", — заявив боснійський фахівець.

Наступним офіційним матчем стане зустріч останнього туру Ліги чемпіонів УЄФА проти португальського Порту.