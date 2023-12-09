Україна

Захисник Вересу прокоментував поразку від Шахтаря.

Рівненський Верес напередодні поступився донецькому Шахтарю в рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Верес 2:0 Відео голів і огляд матчу

Захисник "червоно-чорних" Євгеній Шевченко після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Пенальті? Щойно в роздягальні всі переглядали цей епізод. Не хотів би коментувати, але це реально смішно. М’яч навіть близько поряд з рукою не був.

Арбітриня особисто навіть не намагалася переглянути VAR. Ну, нехай це буде на совісті арбітрів. М’яч влучив мені в п'яту точку. Я не знаю, чи можна це слово озвучити. Я підійшов до неї і запитав, чи гляне вона відеоповтор. Вона сказала, що так і призначила пенальті.

Щодо самої гри — ми дуже налаштовувались. Хотіли піти у відпустку з хорошим настроєм. Старались, мали моменти. Десь не пощастило. Але це Шахтар, чемпіон країни. Думаю, ми показали непогану гру. Тільки що не забили.

Після цього дивного пенальті ми розізлилися. Був непоганий відрізок, коли ми могли забити. Не пощастило.

Загалом про півріччя — вважаю, ми могли виступити краще. Не добрали своїх очок. Навесні зіграємо краще", — заявив український виконавець.

Першим офіційним матчем у наступному році для рівненського Вересу стане домашня гра проти ковалівського Колосу.