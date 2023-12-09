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Форвард Зорі прокоментував прийдешній матч проти Кривбасу.

Луганська Зоря в рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграє гостьовий матч проти криворізького Кривбасу.

Кривбас — Зоря. Анонс і прогноз на матч УПЛ 9.12.2023

Напередодні поєдинку нападник "мужиків" Ігор Горбач прокоментував стан команди.

"Погода нині дійсно вже не дуже футбольна. Особливих секретів немає, але можна розтертися зігріваючою маззю, а також вдягнути термобілизну.

Кривбас, хоч і не так впевнено перемагав у останніх матчах , але ключе слово тут — "перемагав". Тому, команда все ще на ходу, і нам треба докласти максимум зусиль для позитивного результату у цій грі.

Постійні переїзди даються взнаки. Але в останній грі проти Руху ми виконали дуже великий обсяг роботи. Хоча й до цього матчу ми провели дві дуже складні гри в єврокубках. Тому я вважаю, що фізично ми добре готові.

Мій гол у Лізі конференцій? Це була нереальна ейфорія. Такі емоціі не піддаються порівнянню.

Не хочу шукати виправдань нашим поганим результатам. Так, Зоря зараз зовсім не там, де має бути, тому розпач вболівальників зрозумілий. Хочу сказати, щоб вони не переставали вірити в нас, тому що в команді немає байдужих, і це бентежить кожного гравця.

Я впевнений, що наступні матчі будуть зовсім інакшими", — заявив український виконавець.

Матч Кривбас — Зоря відбудеться 9 грудня, о 15:00.