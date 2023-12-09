Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та луганська Зоря.

Криворізький Кривбас та луганська Зоря зіграють у рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.

Юрій Вернидуб, після перемоги над Олександрією (2:1), залучив до стартового складу Рябова до центру захисту.

Юрій Коваль, на тлі нічиєї проти львівського Руху (0:0), використав із перших хвилин Снурніцина праворуч у захисті.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Задерака, Дебелко, Д. Кузик — Кожушко.

Запасні: Маханьков, Хома, Приходько, Татарков, Вілівальд, По, Луньов, Устименко, Хомченовський, Блізніченко, Прінс.



Зоря: Сапутін — Снурніцин, Батагов, Боль, Кирюханцев — Мишньов, Чурко — Антюх, Нагнойний, Алефіренко — Герреро.

Запасні: Жилкін, Данченко, Джордан, Хахльов, Жан Клод, Дришлюк, Мічін, Бугай, Горбач, Венделл.



Гра Кривбас — Зоря почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.