Україна

Тренер Зорі про нічию у матчі УПЛ проти Кривбасу.

У рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря влаштувала дивовижний камбек у гостях у криворізького Кривбаса.

Тренер "мужиків" Младен Бартулович поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Дуже багато переїздів, дуже багато матчів, єврокубки. Це мало вплив на перші хвилини. Пропустили два голи в першому таймі. Зуміли забити гол до перерви, зробили багато змін, які підсилили гру та врятували нічийний результат. Могли вирвати перемогу. Дуже задоволені хлопцями. Велика дяка за таку самовіддачу. Пишаємось.

Ми були в дуже важкій ситуації, бо 0:2 програвали. Я ще раз повторююсь, зробили гарні заміни, хлопці додали й могли вигравати матч. Дуже цікавий поєдинок, на мою думку, для вболівальників. Підсумок – нічийний. На мою думку, і Кривбас може бути незадоволений, і Зоря", — цитує слова Бартулович УПЛ ТБ.

Криворізький Кривбас розпочне офіційну частину наступного року з гостьового матчу проти черкаського ЛНЗ, а луганська Зоря ще зіграє в 2023 проти ісландського Брєйдабліка номінально домашню гру, а вже наприкінці лютого прийматиме полтавську Ворсклу.