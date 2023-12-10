Україна

Чорноморець завершив календарний рік перемогою над Колосом.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук поділився враженнями від перемоги над Колосом (1:0).

"Набагато легше жити та працювати далі після перемог. Дуже важливо, що ми виграли та порадували наших уболівальників. Нам дуже прикро, коли ми вдома не виграємо.

Сьогодні ми в цілому грали досить солідно й виграли. Я сподіваюсь, що наші вболівальник задоволені. Я та гравці задоволені. Для нас було принципово перебороти непросту ситуацію та зіграти на своєму рівні.

Не скажу, що ми сьогодні провели блискучу гру. Однак ми її вели, контролювали. Звичайно, хотілося б більше гостроти, але в цілому, тут майже все позитивно.

На полі є рух, коли люди виконують контратакувальну роботу на високих швидкостях. За нашого стилю гри, рух – це коротенькі ривочки, різка рвана робота. Тут треба ще багато працювати над цим. Це така обов’язкова компонента – контролювати взагалі м’яч. Сьогодні рівень був добротний, але нам слід ще додавати в цьому", — сказав коуч.