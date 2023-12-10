Україна

Думка наставника Колоса після останнього матчу в календарному році.

Наставник Колоса Ярослав Вишняк прокоментував поразку від Чорноморця (0:1).

"Так сталось, що ми заробили необов’язковий пенальті у свої ворота та пропустили. Читалось, що ця гра може бути до забитого м’яча. Так і сталося. Ми припустились помилки й вона призвела до пропущеного голу.

Думаю, що першу частину чемпіонату не можна занести в актив Колос. Маю на увазі в актив того, що хотілось би мати кращі результати. Однак знову ж таки, стоїть завдання побудувати команду, яка буде спроможна поборотись за участь у єврокубках.

Усі ігри показують, хто готовий до цих завдань, наскільки, в кого є бажання та сили. Ці пів року вийшли дуже інформативними. У нас ще є друге коло, тоді й будемо підбивати підсумки чемпіонату", — сказав тренер.