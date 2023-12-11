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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та київська Оболонь.

Київські Динамо та Оболонь завершуватимуть програму сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги та 2023 календарний рік в "елітній" першості.

Олександр Шовковський, після перемоги над харківським Металістом 1925 (2:4), використав із перших хвилин Бущана в рамці воріт.

Валерій Іващенко, на тлі нічиєї проти ковалівського Колосу (0:0), залучив до стартового складу Мединського та Прокопенка на флангах оборони, тоді як Вовкун долучиться до трійки центральних оборонців. Косовський гратиме в центрі поля, а Тарануха розташується в парі нападників.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко — Волошин, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Андрієвський, Караваєв, Супряга, Малиш, Діалло, Михавко, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані.



Оболонь: Кичак — Мединський, Карась, Вовкун, Лук’янчук, Прокопенко — Черненко, Мороз, Косовський — Краснопір, Тарануха.

Запасні: Федорівський, Рибка, Суханов, Фатєєв, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Муха, Даниленко, Корх.



Гра Динамо Київ — Оболонь почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.