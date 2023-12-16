Україна

Тренер криворізького клубу поділився своїми думками щодо планів команди на зимову перерву.

Тренер Кривбасу Віталій Вернидуб прокоментував плани криворізької команди на зимову відпустку.

"Треба опрацювати багато матеріалу за півроку виступів Кривбасу. Подивитись усе детально, проаналізувати, зробити висновки.

Стосовно проведення відпустки, то, звичайно, футболіст повинен тримати себе у цю паузу в тонусі. Всі гравці отримають спеціальні індивідуальні програми, за якими вони будуть працювати. Декілька днів усі відпочинуть, а потім приступають до тренувань.

Якщо після відпустки хтось прийде не у дуже доброму стані, то потім можуть бути проблеми під час зборів. Усі наші футболісти це добре розуміють, тому з усією серйозністю підходять до цього питання.

Навіть під час відпустки команда добре попрацює, щоб бути готовою до зимових зборів, які будуть важкі та важливі", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Нагадаємо, після першої половини сезону Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 34 очки після 17 турів, маючи однакову кількість балів із Дніпром-1.