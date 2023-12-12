Україна

Віталій Пасічний прощається з українським футболом до лютого.

Чемпіонат України застигає на найбільший час в цьому сезонi. З урахуванням всіх реалій це створює особливу ситуацію: коли немає жодної впевненості у завтрашньому дні, кожен із клубів фактично закінчує один турнір, а в лютому розпочне інший. У Миная, наприклад, зміниться явно більше половини складу.

УКРАЇНА. ПРЕМ'ЄР-ЛІГА , 17 ТУР

Що ж, чим залишилася в пам'яті остання з цих миттєвостей футбольного року?

Проблема туру №1

Ми всі звикли до цього слона в кімнаті і про нього просто не згадуємо – на 90% навіть на рівні журналістів та інфлюєнсерів. Снiг чиститься, тренери виходять на матч під п'ятьма шарами одягу – а футболісти навіщось змагаються одночасно з біатлоністами та лижниками.

Чимось, окрім простої звички, це пояснити вже неможливо. Якщо не грати у грудні, доведеться грати влітку – і що? Це взагалі-то дозволить економити електроенергію, поки довший світловий день – що вже плюс один плюс. Так, у сезони турнірів збірних окремі тури накладатимуться на матчі ЧС та ЧЄ, але тепер цей аргумент нічого, окрім сміху, зустріти не може. Так, в Україні зараз ніхто матчі не переносить, це жорстка догма! Не говорячи вже про те, що гравці рівня ЧС та ЧЄ зараз є від сили в парі команд УПЛ.

До речі, з урахуванням нових реалій і для єврокубкових представників України стає набагато актуальнішим бути готовими у липні (щоб проходити там хоча б пару стадій), ніж у вересні-листопаді. Місця відразу у груповому етапі скоро не буде ні в кого, а за нинішнього календаря кваліфікацію наші клуби майже не проходять.

Проблема туру №2

Про це я писав раніше, але про це вже треба не те, що писати, а кричати. Скільки команд із трійки “Шахтар-Динамо-Дніпро-1” зіграло не в робочий час середньостатистичного українця? Нуль. Дві зіграли днем п'ятниці, одна – днем понеділка. Я розумію, що в Україні зараз багато безробітних, але не настільки ж.

Чемпіонат України живе для будь-кого, крім уболівальників. Не кажучи про те, що розтягувати 7 матчів на чотири дні в принципі не дуже добре – ставити більшу частину на понеділок і п'ятницю просто огидно. З таким самим успіхом можна зіграти на базі якоїсь і без трансляцій: спортивна складова теж буде задоволена, з точки зору просування продукту це буде не менш жахливо.

Призначення туру

Буденна перемога Динамо в дербі підбила межу під тим, що очікувалося і так. Олександра Шовковського призначено повноцінним головним тренером киян, без будь-яких приставок “ в.о. ”.

Інакше, напевно, і не могло бути з урахуванням того, що Динамо вигравало всі матчі після вiдходу Луческу. Шовковський дуже спокійно та логічно використовує найсильніші сторони своєї команди, домагається неяскравих, але впевнених перемог. Конкретно з Оболонню почала проглядатися і глибина складу: Беніто за 20+ матчів при Луческу хоч раз зміг зробити різницю?

Але, звичайно, це все не те, що початок, а початок початку. Із чотирьох матчів Шовковського у трьох (!) суперник залишався у меншості ще у першому таймі. Справа навіть не в тому, заслужені вони чи ні (з Оболонню, наприклад, справедливість визнав навіть тренер суперника) – річ у тому, що у більшостi проти рядового представника ліги киянам набагато простіше реалізовувати свої козирі. І навіть так Динамо в тому ж дербі дуже довго ходило лезом.

Роботи у Шовковського та керівництва клубу дуже і дуже багато.

Epic fail року

Саме “року”, а не туру, тому що те, що ми побачили у грі Шахтаря у виконанні арбітрів, затьмарило просто ВСЕ.

Спочатку Катерина Монзуль призначила пенальті за влучання м'яча, м'яко кажучи, не в руку Євгену Шевченку (див. скріншот вище). Потім відеоасистент (так, матч проходив із VAR!) цей пенальті не скасував. А потім ще й гол із пенальті скасували за те, що один із гравців Шахтаря вбіг у штрафний майданчик до удару. Спойлер: це також не так. За правилами потрібно, щоб ноги всіх 10 партнерів гравця, який б'є пенальті, були за межами штрафного майданчика – і цього правила Шахтар дотримався.

І все це у виконанні зірок суддівського українського цеху. Мало того, що обов'язки головного арбітра намагалася виконати Монзуль, то ще й на VAR працював Романов. Тобто якщо не топ-2, то топ-3 найактуальніших арбітрів України – врахуємо вже Балакіна, якого УЄФА нагородило матчем у ЛЧ – створили якийсь цирк, якусь пародію на суддівство.

Оскільки Шахтар із цієї пародії нічого не витягнув (вигравав і так, гол скасували, потім забив ще один), є великий ризик, що цей скандал замнуть. Так от, цього не можна відпускати в жодному разі. В Україні дуже багато слабких професіоналів (наприклад, чиновників), які роблять помилки просто тому, що краще не вміють. Але ув'язнюють не за 10 випадків низької кваліфікації, а за один доказ корупції. А наші арбітри дуже дивним чином роблять неймовірні помилки саме у матчах за участю Шахтаря та Динамо.

Хотілося б домогтися розуміння, чому Монзуль і Романов разом прийняли рішення, яке жодна адекватна людина не повинна приймати навіть сама. Верес вже написав відкритий лист, і це має бути початком серйозного розслідування. Тим більше, що часу на нього майже три місяці.

“Бетон” Пушича

При цьому сам Шахтар вкотре здобув не дуже ефектну, але дуже впевнену перемогу. Відчувається, що одночасний вихід на поле Судакова та Зубкова здатний створити рядовим командам УПЛ майже унікальний рівень проблем – а Пушич за якісь тижні поставив потужну оборону. З дев'яти матчів, якi команда провела під керівництвом Маріно, вона пропустила лише у двох.

Камбек туру

Як би не хитало суперників Шахтаря та Динамо, певного моменту зухвалих переслідувачів почне хитати ще більше. Кривбас приймав Зорю, яка до цього туру йшла у зоні прямого вильоту, вів 2:0, але в результаті ледве врятував нічию.

Насамперед, треба визнати, що, хоч би які проблеми переслідували Зарю, в атаці в неї, за мірками УПЛ, практично ядерна міць. Герреро – просто зірка, Нагнойний, Алефіренко, Антюх та Горбач забезпечують конкуренцію, Мишньов із Чурком дуже допомагають креативу... І десь тут хочеться сказати “оборону б налагодити – і все буде добре”, але якщо адекватно дивитися на речі, то зрозуміло, що за зиму швидше за зірки атаки підуть, ніж клуб якось посилить захист.

Єдине завдання цієї нової Зорі – вижити. Цьому, між іншим, може допомогти перемога над Брейдабліком найближчого четверга.

Полісся допомагали арбітри, поки воно не зустріло кунг-фу сильніше свого

Багато і довго говорили про допомогу арбітрів новачкові ліги. Виявилося, щоб ця допомога припинилася, потрібно було просто, щоб Полісся почало грати з ще сильнішими світу цього. У грі з Динамо було вилучення, але там і особливих питань не було – та й, зрештою, Динамо обіграли навіть 10 на 11.

А ось із Дніпром-1 Полісся не виграло багато в чому через дивне рішення арбітра. На 79-й хвилині, при рахунку 1:1, Сарапій, очевидно, виконав силовий прийом проти Шастала, і Балакін навіть вказав пенальтi – але відеоасистент Ярослав Козик наказав йому це рішення скасувати.

Зверніть увагу: знову сумнівне рішення від суддівського дрімтіму! “Козик&Балакін” – це просто суперзв'язка за мірками УПЛ, умовні Панчишин та Коваленко, які працювали матч Чорноморця, можуть у них автографи брати. Але це не заважає навіть найкращим арбітрам, навіть рівня Ліги чемпіонів демонструвати відверту неузгодженість. Може, якраз статус і заважає: найкращі арбітри звикли судити сольно і не хочуть або не можуть виконувати суто допоміжну функцію.

Нудьга туру

Чорноморець перервав похмуру серію із чотирьох поразок поспіль, обігравши Колос – але зробив це так, що його якось дивно за це хвалити. Одесити з яскравої команди перетворилися на Колос 2.0 – дуже обережну, навіть боягузливу команду. Рівень гравців у Чорноморця вищий, тому він переміг, але від Григорчука точно чекають на щось більше.

При цьому слід зазначити, що на цей матч у запасі опинився Салюк. Шалений рік для українського захисника: від найвпевненішого старту, виграшу у своїй команді конкуренції у 20 років, через інтерес більш амбітних клубів аж до Динамо та Дніпра-1 – і до жахливої осені, коли він грав наче за суперників. “Банку” для Салюка – рішення, яке давно напрошувалося, та симптоматично, що дві перемоги із семи цього сезону одесити виграли у двох єдиних матчах, у яких Володимир не грав (ще Олександрію перемагали). Питання в тому, що далі, чи Салюк зможе реанімувати свою кар'єру за це міжсезоння.

Форма туру

Олександрія вийшла на матч з Металістом 1925 в незвичайній формі. Вона була присвячена 75-річчю футболу у місті та символізує форму першого олександрійського клубу в історії – який називався Шахтар. Далеко не кожен у принципі асоціює цей регіон із шахтарським промислом, але після Другої Світової в Олександрії видобували буре вугілля.

Можливо, саме таке натхнення дозволило Олександрії здобути з відривом найвпевненішу перемогу в сезоні. Те, що забити вдалося лише у другому таймі, що інтрига у матчі жила до останнього, тьмяніє перед простими фактами: за весь попередній чемпіонат команда здобула три перемоги із сумарним (!) рахунком 3:0. І до вчорашнього дня жодного разу не перемагала на виїзді.

Акція туру

Родіон Плакса, відзначаючи один із голів у ворота Металіста 1925, показав щитки, на яких було написано "Скільки ще чекати?" і "Поверніть наших героїв "Азовсталі".

Плакса – уродженець Вугледара , якого початок повномасштабного вторгнення застав у Маріуполі. Дивом виїхавши з міста, яке знищували росіяни, він перейшов спочатку до Чорноморця, але новий сезон розпочав у Олександрії. Учорашні голи – перші у професійній кар'єрі Родіона. Цікаво, скільки довелося чекати (виходити в таких щитках без демонстрації) Плаксі, щоб продемонструвати такий жест – але вийшло, безумовно, красиво та правильно.

Гол туру

Як, до речі, гарним вийшов і сам гол Родіона:

Збірна туру

Тренер: Ротань (Олександрія)

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О 1 Кривбас 17 10 4 3 31 17 14 34 2 Дніпро-1 17 10 4 3 26 16 10 34 3 Полісся 17 9 5 3 24 12 12 32 4 Шахтар 15 9 4 2 26 13 13 31 5 Динамо Київ 14 9 1 4 33 18 15 28 6 Рух 17 6 8 3 25 19 6 26 7 Ворскла 17 6 5 6 18 25 -7 23 8 Чорноморець 16 7 1 8 25 24 1 22 9 Колос 16 4 9 3 11 10 1 21 10 ЛНЗ 16 5 5 6 17 18 -1 20 11 Олександрія 16 4 4 8 12 20 -8 16 12 Металіст 1925 17 4 3 10 17 28 -11 15 13 Оболонь 16 3 5 8 10 22 -12 14 14 Зоря 14 2 6 6 15 19 -4 12 15 Верес 16 2 6 8 15 26 -11 12 16 Минай 15 0 6 9 6 24 -18 6

Вiталiй Пасiчний, Football.ua