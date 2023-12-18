Англія

"Чорних котів" очолив Майкл Біл.

Сандерленд на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став колишній наставник КПР та Рейнджерс Майкл Біл.

Біл підписав контракт до літа 2026 року. Фахівець приступив до виконання своїх обов’язків у понеділок, повернувшись до тренерської роботи через два місяці після відходу з Рейнджерс.

Наразі Сандерленд, в складі якого грає українець Назарій Русин, посідає 7-ме місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа. "Чорні коти" набрали 33 очки у 22 турах.

Біл прийшов на місце Тоні Моубрея. Причиною звільнення 60-річного англійця на початку грудня стали погані результати команди у першій половині цього сезону.