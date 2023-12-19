Україна

Дмитро Семенов розповів про своє відновлення після травми.

Захисник Кривбасу Дмитро Семенов прокоментував процес відновлення після травми, яку він отримав на передсезонних зборах.

"Почуваю себе чудово, дякую. Зараз в Києві, проходжу реабілітацію, все йде за планом. Процес відновлення проходить добре. Потроху набираю кондиції. Щодо прогнозів повернення на поле, то наразі важко щось говорити. Але, сподіваюсь, це буде середина-кінець весни наступного року.

Тримаю звʼязок з партнерами, тренерським штабом, здебільшого у телефонному режимі. Усі постійно цікавляться моїм самопочуттям, це приємно. Відчуваю підтримку команди навіть на відстані, за що я всім дуже вдячний.

Чи дивився матчі Кривбасу? Усі, і дуже переживав за команду. У першій половині сезону Кривбас показав класний футбол. Така гра та результати не можуть не радувати. Але, головне, не зупинятись на досянутому.

Востаннє був у Кривому Розі ще влітку, до операції. Друга половина процесу реабілітації буде проходити вже з командою, тому незабаром повернусь до Кривого Рогу.

Користуючись нагодою, хочу привітати усю червоно-білу родину з прийдешніми святами. Бажаю усім, найголовніше – миру, перемоги України. Міцного здоровʼя нашим захисникам, бережи вас Боже", — наводить слова Семенова прес-служба клубу.

Востаннє Семенов офіційно з'являвся на полі у матчі десятого туру УПЛ проти Динамо, який відбувся у жовтні минулого року.