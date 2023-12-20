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Голкіпер черкаського клубу підбив підсумки першої половини сезону.

Воротар ЛНЗ Герман Пеньков прокоментував першу половину сезону у дебютній кампанії УПЛ для черкаського клубу.

"Якщо бути чесним, то хотілося б краще. І могло бути краще. Це якщо говорити про персональний виступ. Щодо команди, у нас не зовсім вийшов старт, багато нових гравців, звикали одне до одного і якісь нюанси впливали на виступи. Потім потроху зігралися і результати покращилися.

Матч з Дніпром-1 був звичайним. Добре, що ми набрали залікові бали із лідером чемпіонату, знали, що Дніпро-1 – дуже хороша команда. Тому цим результатом однозначно задоволені.

Найбільше голів в одному матчі пропустив від Динамо — чотири? Нічого не казав партнерам по команді, ми не спілкувалися після того матчу.

Зміна головного тренера? Звикали поступово. Олег Анатолійович почав привчати нас до свого бачення гри, а ми з хлопцями самі розуміли, що потрібно намагатися заробляти більше залікових балів. Це був початок чемпіонату, нам знадобився певний час, аби налагодити взаєморозуміння. Керівництво вирішило змінити тренера, тому так співпали ці історії, що і ми були налаштовані боротися за вищі місця, і якраз прийшов новий тренерський штаб.

Я працював і з одним фахівцем, і з другим. У Дулуба теж є інтенсивність, але всі тренування більше через м’яч. Хоча у нас специфіка воротарська дещо інша, однак Олег Анатолійович робить акцент на роботі із м’ячем. Хлопцям це цікавіше, але навантаження пристойні як у Кучука, так і у Дулуба.

Можливість допуску глядачів на трибуни? Якщо чесно, я навіть не можу згадати, коли булим глядачі на трибунах. Це було дуже давно, на жаль. Вболівальників дуже не вистачає. І коли є вболівальники, енергетика матчу зовсім інша. Але маємо що маємо, наразі в країні є важливіші питання.

Ми відчуваємо, що це далеко не товариські матчі, бо зовсім інакше ведеться боротьба, концентрація інша, тому різниця суттєва. Навіть якщо це офіційний матч без глядачів, це все одно зовсім інший настрій та атмосфера.

Відпустку проводжу вдома з родиною. Щодо фізичних навантажень, то після тижневої паузи вже хочеться працювати. Коли дивлюся на м’яч, вже хочеться його копнути.

8 січня збираємося командою, поступово починаємо тренування, а вже 20 січня починаються турецькі збори, які триватимуть до 19 лютого. Попередньо мова йде про 11 контрольних матчів.

Що сказав би вболівальникам ЛНЗ? По-перше, хочу подякувати вболівальникам за підтримку команду, за те, що місто вболіває, живе футболом. Це круто, що всі переживають за команду. Ми, як футболісти, маємо якомога краще працювати, щоб люди продовжували нас підтримувати. Коли є підтримка, це дуже приємно. Тому дякую вболівальникам і сподіваюся, що будемо частіше перемагати. Ми до цього йдемо і хочемо, щоб була хороша та сильна команда", - наводить слова Пенькова прес-служба клубу.

Цього сезону Пеньков провів 15 матчів, з яких шість на нуль при 16 пропущених м'ячах.

Після 16 ігор ЛНЗ набрав 20 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.