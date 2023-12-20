Найвищі футболісти виступають за угорський Кечкемет, а найнижчі у японських командах.
Гравці Полісся, ФК Полісся
20 грудня 2023, 20:00
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував рейтинг найвищих та найнижчих команд у 52 лігах світу.
Найвищою командою української Прем'єр-ліги за середнім зростом гравців є житомирське Полісся – 184,64 см, а найнижчою – Дніпро-1 – 179,45 см.
Найвищою командою загалом є угорський Кечкемет – 187,13 см, а найнижчими – три японські команди – Саган Тосу, Альбірекс та Йокогама.
Середній світовий показник зросту гравців у командах складає 181,46 см.
Раніше повідомлялося, що Тимчик, Краснопір та Сігеєв потрапили до рейтингу найшвидших гравців світу за версією CIES.