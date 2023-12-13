Україна

Три представники чемпіонату України потрапили до списку найшвидших футболістів.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES у своєму новому звіті представив рейтинги найшвидших гравців світу.

Футболісти були поділені на дві категорії: марафонці – ті, які найшвидше рухаються протягом 90 хвилин ігрового часу, а також спринтери – ті, хто показує максимальну швидкість на коротких ігрових проміжках часу. При цьому друга категорія була розділена ще на два класи — атакувальна та захисна фаза гри.

До категорії марафонців з української Прем'єр-ліги потрапив центральний півзахисник Олександрії Кирило Сігеєв.

Серед спринтерів виділили захисника київського Динамо Олександра Тимчика та нападаючого Оболоні Ігора Краснопіра.

Також зазначається, що до рейтингу потрапили лише ті гравці, які на момент грудня провели не менше 720 хвилин ігрового часу на полі у своїх чемпіонатах та як мінімум 360 хвилин у єврокубках чи національних командах.