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Капітан Руху підсумував виступ "жовто-чорних" в осінній частині чемпіонату.

Півзахисник та капітан львівського Руху Марко Сапуга прокоментував першу половину сезону в УПЛ, а також поділився своїми думками щодо прогресу львівської команди.

"У нас зараз період формування команди, тому глобальних турнірних задач на початку сезону перед нами не ставили. Водночас тренерський штаб працював з гравцями і налаштовував нас здобувати позитивний результат у кожному поєдинку. Завданням було демонструвати футбол, який нам ставлять тренери, і прогресувати та бути боєздатним колективом.

Можливо, на початку сезону суперники думали, що грають проти молоді і десь недооцінювали Рух. Але з перших матчів ми почали доводити, що є сильною командою. Відтак тепер наші опоненти налаштовуються на нас більш скрупульозно і поважають нас та сприймають серйозно. Зник елемент недооцінки.

З приходом у команду Віталій Пономарьов змінив тренувальний процес, а влітку ці зміни закріпились. У Віталія Юрійовича та його тренерського штабу інші вимоги, які ми зараз намагаємось реалізувати на полі. Рух став грати в агресивний та атакувальний футбол. Також змінилась атмосфера у роздягальні.

Влітку команда добре підготувалась до сезону. Це були якісні збори, які створили фундамент фізичної підготовки на осінню дистанцію чемпіонату. Кожен з гравців Руху хоче перемагати і це об’єднало нас, ми стали справжньою міцною командою. Наразі нам важливо продовжити рухатись обраним курсом і виконувати вимоги тренерського штабу. Ніхто не зупиняється на досягнутому, а навпаки – і я, і хлопці розуміємо, що потрібно працювати ще більше і натхненніше. Якщо ми робитимемо все правильно, ми здобуватимемо ще більше перемог.

Який матч запам’ятався найяскравіше? Була дуже важлива та емоційна перемога над Чорноморцем в Одесі. Попри деякі труднощі, це був дуже цікавий та хороший поєдинок. Також були якісні матчі проти Ворскли та Вереса.

З ЛНЗ ми провели дуже поганий поєдинок. Це була провальна гра і в другому колі у Львові ми спробуємо взяти реванш.

У нас молода команда і кожен з нас може підказати один одному. Вистачає гравців, які можуть взяти ініціативу у свої руки та збадьорити хлопців. Ми разом проходимо ці етапи дорослішання та здобуваємо досвід. З часом Рух демонструватиме ще кращу та впевненішу гру, адже зараз команда у процесі формування.

В нас чудово працює Академія і перша команда поповнюється молодими футболістами. Старші партнери завжди готові допомогти та підтримати молодших гравців. Це цінні поради, які можуть полегшити період адаптації до дорослого і професійного футболу. Потрібно правильно до цього поставитись і не забивати собі голову дурницями. Кожен вихованець Академії може підійти до гравця першої команди і про щось поговорити та поцікавитись, а ми їх підтримуємо у цьому.

Капітанська пов’язка? Це дуже мотивує мене, але водночас це велика відповідальність. Я відчуваю, що маю підказувати партнерам на полі, брати на себе більше обов’язків. Водночас у нас чудова атмосфера у колективі і тренерський штаб приділяє нам багато уваги – з кожним гравцем є індивідуальне спілкування. Це елемент довіри. Футболісти прислухаються до тренерів, завдяки чому і вдається прогресувати.

Ми закінчили осінню частину сезону на шостому місці і це – хороший для нас результат. На поточній дистанції Рух тримався поблизу групи лідерів і демонстрував яскраву та змістовну гру, власний стиль. Звісно, в останніх матчах перед паузою ми дуже хотіли перемогти, щоб з хорошим настроєм піти у відпустку, але й так команда здобула цінні очки. Цей відпочинок має піти нам на користь, адже після відпустки гравці з новими силами розпочнуть тренуватись. На зборах ми плідно попрацюємо, готуючись до весняної частини УПЛ.

Завдання Руху на другу частину сезону? На кожен матч ми виходимо з бажанням перемогти. Рух – молода команда і нам ще є над чим працювати та у чому додати. Ми прогресуємо і в майбутньому зможемо боротись за високі місця у чемпіонаті України. Щодо особистих цілей, то хочеться у другому колі УПЛ таки забити гол. Моментів у першій частині сезону вистачало, тому думаю, що навесні вдасться це зробити.

Принагідно хочеться подякувати Збройним Силам України, адже завдяки нашим військовим ми можемо займатись улюбленою справою. Наші захисники роблять все можливе, аби в країні був мир і це – найголовніше", - наводить слова Сапуги прес-служба клубу.

Цього сезону Сапуга провів 17 поєдинків, у яких відзначився однією гольовою передачею.