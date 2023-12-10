Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 10 грудня 2023 року, 13:00.

У матчі 17 туру української Прем’єр-ліги Ворсла в домашньому поєдинку проти Руха зіграла внічию — 1:1.

Команда Віктора Скрипника пропустила першою, а відігралась у другому таймі. Героєм та антигероєм матчу став нападник полтавців Руслан Степанюк. За 6 хвилин він встиг заробити жовту картку, забити гол та отримати вилучення.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Рух у 17 турі української Прем’єр-ліги-2023/24:

Ворскла — Рух 1:1

Голи: Степанюк, 83 — Руніч, 24



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Крупський, Феліпе — Скляр (Черниш, 90+3), Челядін (Бацула, 73) — Якубу (Нестеренко, 72), Юрченко, Кане — Степанюк.



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Пастух, Сапуга, Підгурський — Квасниця (Альваренга, 70), Карабін (едсон, 69), Руніч (Лях, 52).



Попередження: Кане, Степанюк, Скляр — Дідик, Сапуга, Роман



На 85-й хвилині був вилучений Руслан Степанюк (Ворскла) (друге попередження).