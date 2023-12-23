Україна

Київська команда відповіла на спекуляції у ЗМІ.

Оболонь на своєму офіційному сайті опублікувала заяву, в якій спростувала інформацію у ЗМІ, які заявляли про те, що гравці "пивоварів" отримали повістки від ТЦК.

"Інформація щодо вручення повісток гравцям Оболоні не відповідає дійсності! Інформація що розповсюдилася у публічній площині про те, що у ФК Оболонь надійшла групова повістка на 25 людей від ТЦК не відповідає дійсності!

Повідомляємо про те, що на даний момент жодному з гравців команди не надходили повістки. Адже всі військовозобовʼязані працівники клубу дотримуються Законів України про "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обовʼязок і військову службу".

ФК Оболонь дотримується вимог законодавства та згідно постанови КМУ №1487 про порядок організації та введення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів наразі відбувається звірка військово облікових даних військовозобовʼязаних працівників, призовників та резервістів.

ФК Оболонь публічно просить не маніпулювати інформацією працівниками медіа. Подібні недостовірні заяви мають нести за собою відповідальність!", - йдеться у заяві "пивоварів".

Після 16 турів Оболонь набрала 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.