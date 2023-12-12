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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 11 грудня 2023 року, 15:00.

Київське Динамо у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграло столичну Оболонь (2:0).

Вже на 13 хвилині команда Валерія Іващенка залишилася у меншості після вилучення Артема Вовкуна. Тим не менш, "біло-сині" лише в середині другого тайму змогли реалізувати чисельну перевагу зусиллями Беніто, який вийшов на заміну.

Потім на 84 хвилині Оболонь залишилася вдев'ятьох після видалення Тараса Мороза, який отримав другу жовту картку. Через шість хвилин Владислав Ванат реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок на табло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Оболонь в 17 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Динамо Київ — Оболонь 2:0

Голи: Беніто, 67, Ванат, 90 (пен.)



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 61) — Бражко — Волошин (Беніто, 62), Буяльський, Шапаренко (Андрієвський, 66), Кабаєв (Караваєв, 90) — Ванат (Супряга, 90).



Оболонь: Кичак — Мединський, Карась, Вовкун, Лук’янчук, Прокопенко — Черненко, Мороз, Косовський (Нагієв, 46) — Краснопір (Суханов, 80), Тарануха (Груша, 70).



Попередження: Волошин, Дубінчак, Бражко, Андрієвський — Карась, Мороз, Суханов, Лук’янчук



На 13-й хвилині був вилучений Артем Вовкун (Оболонь) (грубе порушення).

На 84-й хвилині був вилучений Тарас Мороз (Оболонь) (друге попередження).