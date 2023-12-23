Україна

Фахівець працював на своїй посаді два роки.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про відхід шеф-скаута Гліба Корнієнка.

"Завершився дворічний етап співробітництва нашого клубу з Глібом Корнієнком, який обіймав посаду шеф-скаута. СК Дніпро-1 дякує фахівцю за професіоналізм та плідну роботу протягом цього періоду.

За ініціативи Гліба Корнієнка склад основної та юнацької команд поповнила низка талановитих гравців, які, впевнені, у майбутньому принесуть багато користі та будуть радувати своєю грою вболівальників.

Бажаємо Глібу Корнієнку успіхів у подальшій кар’єрі!", — йдеться у заяві клубу.

Після 17 турів Дніпро-1 набрав 34 очки та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись Кривбасу за додатковими показниками.