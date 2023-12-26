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Хавбек житомирської команди підбив підсумки першої половини сезону.

Півзахисник Полісся Дмитро Шастал прокоментував виступи житомирської команди у першій половині сезону після дебюту в УПЛ.

"Якщо оцінювати осінню частину сезону, то звичайно, я задоволений командою. В першу чергу, це показали результати. А це найголовніше, хто б що не казав. Після підвищення в класі почуваємося комфортно, суперники ставляться до нас з повагою. Тому Полісся зараз у своїй тарілці.

Персональна статистика (9 матчів, 2 голи)? Чи хотів би я, щоб у мене було більше зіграних матчів та забитих голів? Звичайно. Чи задоволений тим, що вже є і як я цими голами та іншими діями допоміг команді здобути результати? Безумовно, задоволений. Тому тут немає однозначної відповіді. Звичайно, хочеться більшого, але я ціную той внесок, який я дав команді.

Матч против Металіста 1925 я б назвав найкращим. Навіть якщо відкинути персональні здобутки, було приємно допомогти команді та зробити вагомий внесок в перемогу команди.

Якби це банально не звучало, але моя відсутність у перших матчах сезону пов’язана із тим, що я програвав конкуренцію. Це абсолютно нормальна річ у професійному спорті, гірше, коли її в команді немає. А коли вона є, то всі від цього виграють. Кожен гравець хоче стати ще кращим, тому всі розвиваються, в цьому немає ніяких проблем. Програвав конкуренцію, але, незважаючи на це, працював і чекав свого шансу. Бо відчував, що моя допомога команді ще знадобиться.

Бені Макуана нічим не відрізняється від інших легіонерів з екзотичних країн, скажімо так. Хороший хлопець, добрий. Є свої прибамбаси, музику голосно слухає. Але якщо він буде показувати такі результати, як в осінній частині чемпіонату, то хай хоч у мене в кімнаті вмикає ту музику, я не буду проти.

Як мені поточний чемпіонат, якщо порівнювати із попередніми? Як мінімум,в цьому чемпіонаті є Полісся, за яким, впевнений, дуже цікаво спостерігати. Сподіваюся, що українським вболівальникам імпонує наша команда.

Цей чемпіонат дійсно цікаво дивитися, бо є наші постійні гранди: Динамо і Шахтар, плюс Дніпро-1, Полісся з Кривбасом. П'ять команд претендують на найвищі позиції і щільність між ними максимальна, що може бути краще для українського вболівальника? Можливо, це буде найцікавіша футбольна весна в українському футболі за часів незалежності.

З індивідуальною програмою питань у відпустці немає. У нас чудові тренери, які знають, як підготувати команду до зборів. Тренери з фізпідготовки прямо в роздягальні після останнього матчу роздали документики, в яких розписана персональна програма тренувань на всі дні. З відпочинками, з роботою, нічого не треба додумувати, все треба робити за інструкцією.

Особисто в мене відпустка складається таким чином, що витрачаєш час на вирішення справ, до яких не вдавалося дістатися впродовж сезону. Вони накопичуються, їх треба вирішувати і у відпустці цим і займаєшся. Нікуди я не поїхав, відпочиваю та тренуюся у Києві", - наводить слова Шастала прес-служба УПЛ.

Після 17 турів Полісся набрало 32 очки і посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідерів Кривбасу та Дніпра-1 на два бали.