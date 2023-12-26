Україна 26 грудня 2023, 13:11 Геррейро: Невдачі Зорі пов'язані з частою зміною тренерів та відсутністю фарту Думка нападника луганської команди. Едуардо Герреро, Зоря 26 грудня 2023, 13:11 Нападник луганської Зорі Едуардо Герреро підбив підсумки осінньої частини для луганської команди. "Звичайно, ми не можемо бути задоволені тим, на якому місці знаходимось в турнірній таблиці. Десь це сталося, можливо, через часту зміну тренерів, десь, нам не вистачало фарту. Але, звичайно, не можна шукати причину у комусь. Треба й на себе дивитися, на те, який час від часу ми показували рівень футболу. Хотілося б завжди забивати частіше. Я знаю, що можу грати краще та ще сильніше допомагати команді. По-друге: завжди є місце для прогресу, тому треба працювати та виправляти ситуацію навесні. Єврокубки? Непогано почали. Нічия з Гентом, потім перемога над Брейдабліком. Одними з ключових були зустрічі проти Маккабі. В нас були шанси не програти й тоді можна було б розраховувати на вихід з групи. Але дві поразки поспіль вплинули на це. До того ж ми повинні були краще виступити в Кубку України. З іншого боку – це вже справа минулих днів. Треба гарно підготуватися на зборах та виправляти ситуацію після зимової паузи", — цитує гравця офіційний сайт луганців. Люди Едуардо Герреро Команди Зоря Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте