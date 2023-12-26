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Хавбек житомирського клубу поділився своїми думками про першу половину сезону.

Півзахисник житомирського Полісся Василь Грицук підбив підсумки першої половини сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Третє місце Полісся в УПЛ говорить про те, що команда добре підготувалась протягом певного часу. І ті зусилля, яких доклала не тільки команда, але й президент клубу, думаю, і вилились в такий результат. Це нас дуже тішить, але ми прекрасно знаємо, що нам є над чим працювати. Ми зробили певні висновки з пройденого етапу. І тепер ми прекрасно знаємо над чим нам треба попрацювати, щоб результати були кращі.

Мені здається, що цікавіше дивитись такий щільний чемпіонат. Це краще, ніж ти дивився десь років зо п’ять тому і бачити лише дві команди. А на сьогодні мені дуже імпонує те, що у нас велика щільність і кожна команда претендує на призові місця. Це не дратує, а якраз навпаки. Бо коли ти розумієш, що в тебе немає шансу на помилку, то ти працюєш з подвійним завзяттям, викладаєшся на всі 100% і це добре. Думаю, було б гірше, якби було, як в Першій лізі, коли у нас був великий відрив і потім під кінець чемпіонату ми трохи почали літати у хмарах. А зараз ситуація в чемпіонаті мотивує дуже і дуже добре.

Чому в кінці першої половини чемпіонату було так багато нічиїх? Футбол — така гра, що ти не знаєш де ти знайдеш, а де схибиш. Звичайно, ніхто не виходить грати на нічию, або на поразку. Всі виходять грати на перемогу. Думаю, це більше психологія. По-перше, щільність в турнірній таблиці. І, можливо, хлопці побоювались зробити ту помилку, навіть ведучи в рахунку, яка на превеликий жаль у матчі з Вересом, наприклад, і сталась. Цю помилку, яку ми побачили всі: ведучи в рахунку, ми не змогли його збільшити, а просто грали по рахунку. І в кінці нас суперник за це покарав. Тому, думаю, це більше психологія. В хлопців в голові було, що ми не можемо програти, але ми і не ризикували настільки, щоб можна було виграти ці матчі.

Мені здається, що настрій Юрія Калітвінцева після першої половини сезону був дещо двоякий, бо остання гра з Дніпром-1 наче була непоганою, але всі хотіли перемоги, звісно ж. Але він сказав ті слова, які нас трохи підбадьорили. По-перше, команда вперше за багато років грає в Прем’єр-лізі і для першого, так би мовити, пробного свого сезону, ми досить непогано виступили в першій частині сезону. Але в той же час, треба багато над чим працювати. Тому, я думаю, більше позитиву, ніж негативу.

Було багато матчів, які запам’ятались. Саме для мене — це, мабуть, матч з Оболонню. Граючи 0:0, ми на останніх хвилинах вирвали цю перемогу, яка нам була дуже потрібна. Тим паче, з таким суперником. Для мене цей матч запам’ятався. А загалом добрі матчі були з Металістом 1925, там також на останніх хвилинах вирвали перемогу. Але загалом усі матчі були гарними. Як перемоги, так і ті уроки, які ми винесли з поразок.

Нереалізований пенальті у стилі паненки у матчі з Минаєм? Знаєте, незабити можна було по-різному. Але це все одно незабитий пенальті. Наші улюблені диванні критики кажуть, шо я піжонив. Але всі бачили до цього, як я пробивав, як я забивав і плескали в долоні і казали: це супер, це класно. Спочатку, це було, можна сказати, невеликим ударом для мене. Але зі своїм досвідом, я зміг перебороти себе через буквально п'ять хвилин і зрозумів, що мені потрібно це все виправити. Дякую хлопцям за той матч. Ми програвали по ходу гри, але хлопці здобули перемогу. Мене змінили, але хлопці здобули перемогу і я їм за це дуже вдячний. Я пообіцяв їм після матчу шоколадку і я це зробив. Хлопці підтримали мене і все було добре.

Не виділяв би когось у команді окремо, бо вся команда молодці і вони віддавались на всі 100%, як на тренуваннях, так і в матчах. Я б виділив насправді тренерський штаб, бо вони підготували команду до такого надважкого чемпіонату. Оцих хлопців я б виділив.

Як Полісся всередині реагує на нападки і критику з боку ЗМІ? Знаєте, скажу так — якщо не буде критиків, то не буде росту. Так мені здається. Якби все було добре і всі казали б: все круто, все добре, вони гарні хлопці, вони гарна команда, яка завжди перемагає, або навіть якби не перемагали, а нас би завжди хвалили, то, думаю, це було б гірше. А критика дає нам ту силу зросту, яка нам потрібна. Нападки бувають і не дуже приємно, коли ти читаєш таке про свою команду і про себе. Але без цього не може бути футболу.

Думаю, що у другій половині сезону буде складніше. Чому — бо, коли ми вийшли з Першої ліги, на нас команди, можливо, десь дивились згори і недооцінювали. Хоча всі бачили команду, бачили гравців і начебто чекали на нашу гру. Але все одно, мабуть, були думки: це ж Перша ліга, вони ще не зіграні і було таке ставлення. Але, як показала практика, вони помилялись. І це нам зіграло на руку. Чому буде трошки важче — бо всі команди пройдуть зимові збори, вони вже вивчили суперників, як і ми вивчаємо всіх суперників. Тому думаю, в цьому плані буде трішки важче. Але м’яч круглий і будемо вирішувати все на полі.

Нашим вболівальникам я хочу побажати у новому році наснаги,здоров’я і мирного неба. над головою. Щоб наша найголовніша перемога відбулась якнайшвидше і всі наші хлопці та дівчата повернулись додому живими і здоровими", - наводить слова Грицука прес-служба клубу.

Після 17 турів Полісся набрало 32 очки і посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідерів Кривбасу та Дніпра-1 на два бали.