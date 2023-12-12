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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 11 грудня 2023 року, 14:00.

У поєдинку 17 туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 поступився Олександрії (0:3).

Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок на 64 хвилині зусиллями Скорко, а через сім хвилин харків'яни залишилися у меншості після вилучення Жичикова, який отримав другу жовту картку.

На 75 хвилині Олександрія подвоїла перевагу в рахунку завдяки голу Плакси, який за вісім хвилин оформив дубль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Олександрія в 17 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Металіст 1925 — Олександрія 0:3

Голи: Скорко, 64, Плакса, 75, 83



Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Є. Ткачук, Курило, Безуглий — А. Ткачук (Капінус, 78), Габелок, Мартинюк — Арі (Русин, 46), Борячук (Сидоров, 46), Дмитренко (Ременюк, 78).



Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Кравченко (Савченко, 57), Копина — Сігеєв (Ващенко, 86), Кулаковський, Плакса — Джевані (Безерра, 57), Кулаков (Андрейчук, 81), Шулянський (Калітвінцев, 85).



Попередження: Габелок, Жичиков — Плакса



На 71-й хвилині був вилучений Максим Жичиков (Металіст 1925) (друге попередження).