Україна

Микита Шевченко підбив підсумки першої половини сезону в УПЛ.

Воротар Олександрії Микита Шевченко прокоментував виступи команди у першій половині сезону української Прем'єр-ліги.

"Завдяки перемозі в останньому матчі року пішли у відпустку в гарному настрої. Важливо, що здобули три очки і зробили це впевнено. Колись же це мало статися. Ми до цього йшли, йшли крізь помилки. І цього разу зіграли майже безпомилково і те, що тренерський штаб вимагає, все виходило.

Не найкращі результати упродовж першої частини сезону? Кадрова трансформація. Прийшло багато молодих хлопців, у нас молода команда. Поки набиваємо гулі. Я сподіваюся, що ось цей останній матч і майбутні збори дадуть поштовх хлопцям і ми разом будемо покращуватися в усьому. Принаймні, я на це сподіваюся.

Я мав ушкодження задньої поверхні стегна, це впливало на кількість матчів. У цей час дуже добре проявив себе Жора Єрмаков.

Ротань: Підсилення Олександрії необхідні. Селекційна робота ведеться

Кілька легіонерів-латиноамериканців? Хороші хлопці, хороші люди, спокійні. Як футболісти з потенціалом, талановиті, цікаві гравці. Мені вони подобаються.

Думаю, матч з Чорноморцем найбільше розчарував. Особисто для мене, але думаю, і для команди. Найкращі емоції були у всіх матчах, в яких ми перемогли, а перемагали ми не так і багато. Всі були важкими. Можливо, з Металістом 1925. Тому що була впевнена перемога без нервозу до останніх хвилин.

Плани Олександрії? Ми з 25 грудня вже отримали індивідуальні програми і працюємо, нам розписують і дають поступово. Збираємося 11 січня і плануємо добре підготуватися до другої частини сезону. Хочемо спробувати закріпитися на позиції якомога вище", - наводить слова Шевченка УПЛ ТБ.

Після 16 турів Олександрія набрала 16 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.