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Ігор Дедишин заявив, що клуб готовий співпрацювати з УПЛ для створення спільного продукту.

Генеральний директор Руху Ігор Дедишин заявив, що львівський клуб готовий співпрацювати з українською Прем'єр-лігою у створенні спільного продукту УПЛ ТБ та його трансляцій на єдиній платформі.

"ФК Рух вітає той факт, що Прем’єр-ліга та клуби дійшли до висновку, про який ми говорили ще півроку тому: клуби та Ліга повинні самостійно створити свій власний продукт. Відповідно, клуби та УПЛ будуть самі займатись його виробництвом, просуванням, дистрибуцією та продажем. Цю концепцію власного УПЛ ТБ Рух пропонував ще влітку, але довелось пройти складний період усвідомлення, і ми раді, що клуби зараз також вирішили, що потрібно йти саме цим шляхом.

Один із топ-менеджерів УПЛ Максим Радченко запропонував той концепт виготовлення продукту, який майже повністю відповідає нашому баченню. Відтак, Рух готовий приєднатись до реалізації проєкту УПЛ, який має великі перспективи централізовано зібрати права усіх 16 клубів УПЛ для досягнення значних комерційних результатів вже у найближчому майбутньому.

Ми не зрадили ідеї, адже такий напрямок обрали цього літа і спочатку зіткнулись із нерозумінням з боку Прем’єр-ліги та інших клубів. Втім, час показав, що Рух та Минай рухались у правильному напрямку. Всі напрацювання, які ми зробили у цей період, будуть передані УПЛ. Зокрема, на благо клубів працюватиме YouTube-канал UPL TV на 53,5 тис. підписників, а також інші діючі майданчики УПЛ ТБ (Instagram, Telegram, TikTok). На цих платформах є змога генерувати велику кількість контенту, а до вже наявної аудиторії додаватимуться ще більше футбольних вболівальників.

Рух ніколи не зазіхав на те, що належить усім клубам, а завжди залишався послідовним у своїх діях і рішеннях та працював в інтересах УПЛ для створення єдиного централізованого продукту, який власне належав би всім клубам. За півроку ми інвестували немалі кошти на просування створеного контенту на різних платформах і хотіли довести, що це – правильний шлях. Ми робили якісний продукт: трансляції матчів, перед- та післяматчеві студії, супутній контент.

Ми створили спеціальну юридичну особу, яка системно працювала в напрямку створення і розвитку продукту, отримала Ліцензію на мовлення від Нацради з питань телебачення і радіомовлення, створила систему захисту від піратства і захисту інтелектуальної власності. Усе це разом з усіма корпоративними правами підприємства УПЛ ТБ ми готові безкоштовно передати в інтересах усіх клубів та УПЛ. Крім того, Рух запускає надсучасний апаратно-студійний комплекс, телецентр та продовжує будівництво пересувної телевізійної станції, що вже в найближчому часі можуть стати технічним базисом для успішного функціонування власної мультимедійної ОТТ-платформи УПЛ ТБ.

Ініціативу в розвитку цієї платформи бере на себе Прем’єр-ліга та особисто Максим Радченко. Ми готові підтримати його і сприяти втіленню у життя цієї ідеї, запрошуємо зробити це й решту клубів. Від цього залежатимуть перспективи і кінцевий результат цього проєкту. Під час спілкування з комерційним директором УПЛ Максимом Радченком, наш клуб переконався у його високому фаховому рівні, професійних якостях та глибинному розумінні проєкту. І найголовніше, що він готовий взяти на себе відповідальність за цю ідею та її успішну реалізацію. Тож ми однозначно підтримуємо призначення Максима на посаду керівника УПЛ TБ з усіма відповідними повноваженнями. І закликаємо зробити це всі клуби Прем’єр-ліги", - наводить слова Дедишина прес-служба клубу.

Після 17 турів Рух набрав 26 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ. У лідерів Кривбасу та Дніпра-1 по 34 очки.