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Захисник "пивоварів" поділився своїми думками після першої половини сезону в УПЛ.

Захисник столичної Оболоні Дмитро Нагієв підбив підсумки першої половини сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Поразка від Динамо перед відпусткою зіпсувала настрій, але це спорт, так що потрібно просто зробити висновки і рухатися далі.

Фізично найскладніше було проти Дніпра-1, тому що я не був готовий повністю і довелося грати в спеку 40 градусів. Але Слава Богу, ми виграли.

На жаль, в Україні багато обговорюють суддів, я намагаюся не розмовляти з ними, головне, щоб їхні помилки не були упередженими. А так, ми всі люди і кожен може помилятися.

У Оболоні був період, коли ми могли закріпитися у середині таблиці. Але, на жаль, з цим викликом ми поки що не впоралися і зараз доведеться гарно попрацювати на зборах, щоб після паузи надолужити втрачене

Повернення вболівальників на трибуни? До цього питання потрібно підійти серйозно, але я думаю що варто повернути вболівальників на футбол, стадіон без глядачів — це сумно. У нас чомусь заповнені дискотеки, концерти, театри, але на футбол людей бояться пускати, для мене особисто незрозуміло, чому так. Відтак, сподіваюся, Міністерство незабаром вирішить це питання.

Відпустка? Зараз я з друзями в Буковелі, скоро повернуся додому і буду вже вдома чекати повернення до тренувань.

Якщо команда виконає завдання залишитися в УПЛ і я зможу при цьому бути корисним, то сезон буде вдалим", — наводить слова Нагієва прес-служба УПЛ.

Після 16 ігор Оболонь набрала 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.