Україна

"Жовто-чорні" вирушать у Словенію 20 січня.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про плани на навчально-тренувальні збори перед стартом другої половини сезону в українській Прем'єр-лізі.

20 січня футболісти львівської команди вирушать до Словенії, де з 26 січня до 15 лютого проведуть десять товариських матчів.

Суперниками команди Віталія Пономарьова будуть клуби зі Словенії, Боснії і Герцеговини, Австрії та Сербії.

Графік спарингів Руху у Словенії:

26 січня — Домжале (Словенія)

26 січня Сараєво (Боснія і Герцеговина)



30 січня Штурм (Грац, Австрія)

30 січня Браво (Любляна, Словенія)



3 лютого Хартберг (Австрія)

3 лютого Копер (Словенія)

10 лютого Леобен (Австрія)

10 лютого Мачва (Шабац, Сербія)

15 лютого Тріглав (Крань, Словенія)

15 лютого Горіца (Нова-Горіца, Словенія)

Також наголошується, що перша частина зборів пройде на клубній базі – вона розпочнеться 8 січня.

Нагадаємо, на зимову перерву Рух пішов на шостому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 26 очок.

Перший офіційний матч у 2024 році пройде проти Полісся – базова дата туру – 24 лютого.