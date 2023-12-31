"Жовто-чорні" вирушать у Словенію 20 січня.
Гравці Руху, ФК Рух
31 грудня 2023, 09:27
Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про плани на навчально-тренувальні збори перед стартом другої половини сезону в українській Прем'єр-лізі.
20 січня футболісти львівської команди вирушать до Словенії, де з 26 січня до 15 лютого проведуть десять товариських матчів.
Суперниками команди Віталія Пономарьова будуть клуби зі Словенії, Боснії і Герцеговини, Австрії та Сербії.
Графік спарингів Руху у Словенії:
26 січня — Домжале (Словенія)
26 січня Сараєво (Боснія і Герцеговина)
30 січня Штурм (Грац, Австрія)
30 січня Браво (Любляна, Словенія)
3 лютого Хартберг (Австрія)
3 лютого Копер (Словенія)
10 лютого Леобен (Австрія)
10 лютого Мачва (Шабац, Сербія)
15 лютого Тріглав (Крань, Словенія)
15 лютого Горіца (Нова-Горіца, Словенія)
Також наголошується, що перша частина зборів пройде на клубній базі – вона розпочнеться 8 січня.
Нагадаємо, на зимову перерву Рух пішов на шостому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 26 очок.
Перший офіційний матч у 2024 році пройде проти Полісся – базова дата туру – 24 лютого.