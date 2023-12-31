Україна

Куди ж без діда.

Колишній головний тренер Динамо та Шахтаря Мірча Луческу розповів про виховання молодих бразильців під час своєї роботи у донецькому клубі. Його слова наводить Sport Total FM.

"Для мене гравці були друзями. У нас були дуже хороші стосунки. З усіма. Це наповнює моє життя, тому що вони пам'ятають час, який провели зі мною. Розумні хлопці завжди все одразу розуміють. Завдяки мені вони перейшли на інший рівень. Я дуже допомагав їм у 18–19 років. У цей період хлопчики більш замкнені та сором'язливі.

У кожному з них є частка мого дару. Ми змогли виховати їх та навчити бути людьми. Це приносить мені найбільше задоволення. Фернандіньо вже 37 років, а він все ще грає. Не хоче йти на пенсію. Він капітан Атлетіко Паранаенсе і виступає на винятковому рівні. І не лише він. адріано 37 років, Вілліану — 36.

Той самий Дуглас Коста. Тайсон – найкращий гравець ПАОКа. Усі вони у 17–18 років мали талант та шанс зрозуміти, що таке професійний футбол", — сказав румунський фахівець.

Раніше, Луческу заявив, що йому важко жити без футболу.