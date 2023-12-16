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Румунський спеціаліст хоче повернутися до роботи у футбольній сфері.

Колишній головний тренер київського Динамо та донецького Шахтаря Мірча Луческу оцінив успіхи свого сина Развана, який зараз очолює грецький ПАОК.

"Фантастичний результат Развана. Він досяг неймовірних успіхів у Лізі конференцій, двічі обігравши Айнтрахт, який півтора роки тому виграв Лігу Європи, а зараз переміг Баварію.

Завдяки виступу в цій групі на ПАОК звернула увагу вся футбольна Європа. Я зараз у Греції. Мені важко жити без футболу", – наводить слова Мірчі Луческу Digi Sport.

Нагадаємо, ПАОК посів перше місце у своєму квартеті Ліги конференцій, набравши 16 очок. У чемпіонаті ПАОК йде третім, відстаючи від лідера на два очки.

Також Мірча розповів про те, що Разван дізнався про рішення свого батька залишити київський клуб та Україну за кілька днів до матчу із Шахтарем в УПЛ.

"За день чи два до матчу я сказав Развану, що збираюся піти. Я хотів залишитися і зіграти цей матч із Шахтарем. Я почав із Шахтаря і закінчив Шахтарем. На жаль, я не зміг виграти. Мені хотілося б закінчити перемогою", — додав Мірча.

Раніше повідомлялося, що Мірча Луческу може очолити Ліон.