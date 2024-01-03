Новачки УПЛ проводять оновлення складу.
Євген Селін, фото ФК ЛНЗ Черкаси
03 січня 2024, 13:52
Зимове трансферне вікно розпочалось і для клубів української Прем’єр-ліги.
Напередодні ковалівський Колос відзначився одразу двома вихідними трансферами Сергія Мякушка та Ніколая Золотова, а вже сьогодні, 3 січня, естафету підхопив черкаський ЛНЗ.
"Бузкові" вирішили завершити взаємини з півзахисником Владиславом Хамелюком та захисником Євгеном Селіним.
Досвідчений 35-річний оборонець долучився до складу команди у вересні минулого року, тоді як 25-річний виконавець центру поля виступав за ЛНЗ з осені 2022 року.
За цей час Хамелюк відіграв 1731 хвилину за 23 матчі, забивши два м’ячі.
Селін натомість провів усього 451 хвилину в шести іграх.
Нагадаємо, що черкаський ЛНЗ завершив першу частину чемпіонату на десятій сходинці турнірної таблиці.