Україна

Новачки УПЛ проводять оновлення складу.

Зимове трансферне вікно розпочалось і для клубів української Прем’єр-ліги.

Напередодні ковалівський Колос відзначився одразу двома вихідними трансферами Сергія Мякушка та Ніколая Золотова, а вже сьогодні, 3 січня, естафету підхопив черкаський ЛНЗ.

"Бузкові" вирішили завершити взаємини з півзахисником Владиславом Хамелюком та захисником Євгеном Селіним.

Досвідчений 35-річний оборонець долучився до складу команди у вересні минулого року, тоді як 25-річний виконавець центру поля виступав за ЛНЗ з осені 2022 року.

За цей час Хамелюк відіграв 1731 хвилину за 23 матчі, забивши два м’ячі.

Селін натомість провів усього 451 хвилину в шести іграх.

Нагадаємо, що черкаський ЛНЗ завершив першу частину чемпіонату на десятій сходинці турнірної таблиці.