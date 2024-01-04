Україна

Валерій Іващенко підсумував першу частину сезону.

Наставник Оболоні Валерій Іващенко підбив підсумки першої частини сезону.

"Той результат, який ми маємо, багато спеціалістів не очікували. На початку чемпіонату усі казали, що Оболонь за підсумками першого кола буде десь на останньому місці. Ми спростували це і довели своєю грою, що команда може конкурувати з іншими та досягати хороших результатів.

Далеко не все виходило у матчах, могли як програвати, так і вигравати, але це футбол. Я вже казав, що це певна нестача досвіду, як тренерського штабу, так і гравців. Тому усім нам є над чим працювати. Завжди хочеться підніматися вгору, думаю, що це наша не остаточна позиція.

Будемо усе можливе від себе робити, потрібно якісно підготуватися для того, щоб закріпитися вище у турнірній таблиці.

У нас з початку сезону є завдання закріпитися у верхній десятці. Я думаю, це був би дуже вдалий результат, як для команди-новачка УПЛ. Для цього нам потрібно гарно попрацювати на зборах, які ми запланували та зробити підсилення на певні позиції", - цитує Іващенка офіційний сайт "пивоварів".

Після 16 ігор Оболонь набрала 14 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.