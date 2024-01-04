Іспанія

Коментар іспанського нападника після матчу з каталонцями.

Нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората прокоментував поразку від Жирони (3:4) в матчі 19-го туру Ла Ліги.

"Ми втратили очки. Тепер потрібно подумати про те, що буде далі. Залишається ще кілька інших турнірів. Як завжди, потрібно прокинутися і думати вже про наступний матч.

Мій хет-трик? Це футбол, ми програли. Решта не має значення. Ми – одна команда. Я не можу думати про такі речі. Я хотів виграти, як і мої товариші по команді, але цього не сталося", – заявив Мората.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Атлетіко в 19 турі іспанської Ла Ліги.