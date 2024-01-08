Україна

Хавбек луганського клубу поділився своїми про складну першу половину сезону.

Півзахисник Зорі Дмитро Мишньов прокоментував осінню частину сезону для луганського клубу.

"В першу чергу хочу вибачитися перед вболівальниками за турнірне місце Зорі на даному етапі. Ми будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб виправити ситуацію та повернути нашу команду до верхньої частини таблиці. Звичайно, хочу також подякувати ЗСУ за можливість грати в футбол. Підтримуємо вас та продовжимо це робити далі.

Не хочу знов казати те, про що вже багато хто розповідав. Щоб там та як не було, треба дивитися на себе. Значить, десь ми самі були не готові до матчів, до того ж, після ряду програшів, не дуже відчували себе психологічно. Але ми самі потрапили в таку ситуацію, тому нам з неї виходити. Впевнений, будемо завдяки цим негараздам тільки сильніше.

Перед зимовою паузою ми відчули, що можемо, що нам довіряють. Була також розмова з президентом клубу, яка, на мою думку, нам допомогла. Євгеній Борисович сказав, що не дивлячись на результати зараз, він разом з нами та що все залежить від нас.

Часу перезавантажитись було достатньо, тому будемо працювати, готуватися до весняної частини. Розуміємо, що поєдинків в нас ще багато. Є можливість виправити власне положення. Можливо зараз багато хто в нас не вірить. Але, впевнений, наші вболівальники підтримують та продовжать нас підтримувати. А ми повинні довести, що осіння частина була виключенням з правил. Час повертатися на ті місця, к яким в останні роки звикли наші фани", - наводить слова Мишньова прес-служба клубу.

Після 14 ігор Зоря набрала 12 очок і посідає лише 14 місце у турнірній таблиці УПЛ.