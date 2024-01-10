Україна

Форвард набрав 55% голосів в опитуванні серед вболівальників "жовто-чорних".

Нападника львівського Руху Іллю Квасницю було визнано найкращим гравцем "жовто-чорних" за підсумками 2023 року. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У голосуванні серед вболівальників 20-річний форвард набрав 55% голосів, що дозволило йому випередити Богдана Слюбика (32%) та Юрія Климчука (13%).

"Дуже приємно, що вболівальники "жовто-чорних" обрали мене найкращим гравцем у 2023 році. Я вдячний їм за підтримку. Не очікував, що так станеться. Це довіра з боку фанатів і приємно, що вони так оцінили мою гру.

Ми всі дуже скучили за футболом і це було помітно на першому тренуванні. Команда одразу ж повністю включилась у підготовчий процес і всі працюємо з повною самовіддачею. Зараз кожен з нас постарається якнайшвидше набрати оптимальну форму на зборах, аби добре підготуватись до продовження сезону.

Перше тренування було таким, що ми втягувались і поступово повертались до роботи. Було дещо холодно, але гравцям дали ігрові вправи й ми також пограли у футбол, тож ніхто не замерз. Далі на нас чекає важка фізична та тактична підготовка", — сказав Квасниця.

У першій половині сезону Квасниця провів 19 поєдинків, у яких забив шість голів та віддав п'ять гольових передач.