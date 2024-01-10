Угода з 23-річним українцем розрахована на чотири роки.
Єгор Твердохліб, ФК Кривбас
10 січня 2024, 11:14
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Миная Єгором Твердохлібом.
Угода з 23-річним українцем розрахована на чотири роки. Сума трансферу не розголошується.
"Щасливий стати частиною червоно-білої родини. Кривбас прогресує та веде боротьбу за найвищі місця, тому не було жодних сумнівів щодо переїзду у Кривий Ріг", — сказав Твердохліб.
У першій половині сезону Твердохліб провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.
У складі закарпатського клубу Єгор відіграв 45 поєдинків, а раніше виступав за Гірник-Спорт, де провів 59 ігор. На його рахунку 13 забитих м'ячів та вісім асистів.