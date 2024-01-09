Україна

Лідер чемпіонату України готується до другої частини сезону.

Вчора, 8 січня, криворізький Кривбас вийшов з відпустки, яка тривала чотири тижні, провів перший етап підготовки до другої частини сезону.

Червоно-білі до 13 січня працюватимуть в одноразовому режимі, після чого відправляються на місячний збір до іспанського Аліканте.

Нагадаємо, наразі відомі імена трьох спаринг-партнерів нашої команди на Піренеях: Пʼяст Польща (28.01), Віборг Данія (10.02), Реал Мурсія Іспанія (13.02). Всього ж Кривбас зіграє близько десяти контрольних матчів.

Відзначимо, що індивідуально займався захисник Дмитро Семенов, який повернувся до Кривого Рогу і продовжує відновлення після хірургічного втручання. Також приєднався до криворіжців нападник Олексій Хобленко, який першу частину сезону провів в оренді в ЛНЗ: 11 матчів/1 гол (у ворота Чорноморця).

Після першої половини сезону, де було зіграно 17 турів, Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи стільки ж балів, як у Дніпра-1.